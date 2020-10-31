В результате пожара никто не пострадал.

В Житомирском районе Житомирской области спасатели ликвидировали пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Пожар произошел на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки", который расположен возле с. Олиевка.

Загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на крышу рядом расположенного деревянного здания. Ориентировочно площадь пожара составила 200 квадратных метров, отметили в ГСЧС.

В результате пожара никто не пострадал.

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Автор: Марина Чорноштан