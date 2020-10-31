В Житомирском районе Житомирской области спасатели ликвидировали пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса.
Читайте такжеПолиция задержала пожарного, поджигавшего "под заказ" элитные иномарки в Одессе (фото)
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Пожар произошел на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки", который расположен возле с. Олиевка.
Загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на крышу рядом расположенного деревянного здания. Ориентировочно площадь пожара составила 200 квадратных метров, отметили в ГСЧС.
В результате пожара никто не пострадал.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram