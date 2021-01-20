На спуске дороги водитель не справился с управлением, машина перевернулась на левый бок.

На Львовщине произошло ДТП с военными / Facebook, Підслухано м.Новояворівськ. Офіційна сторінка

На Яворивском полигоне Львовской области произошла дорожная авария с военным грузовиком. В результате инцидента 13 военных пострадали, восемь госпитализированы.

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Об этом сообщается в сводке департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.

Отмечается, что происшествие произошло 19 января около 12 дня. Грузовик "КРАЗ 5233" ехал с плановых занятий в с. Старичи, в нем находился 31 военнослужащий.

На спуске дороги водитель не справился с управлением, машина перевернулась на левый бок.

В результате аварии 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы.

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Автор: Дмитрий Захаров