В Ахтырском районе Сумской области произошла утечка нефти.

В Сумской области из-за аварийной разгерметизации нефтепровода произошла утечка нефти, поврежден участок поля с кукурузой.

Об инциденте на Сумщине сообщили в местной Госэкоинспекции.

Авария произошла в Ахтырском районе области. Во время обследования сельскохозяйственных земель инспекторы обнаружили два места разгерметизации нефтесборного коллектора Бугроватовского месторождения.

"Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой", – говорится в сообщении.

Специалисты подсчитают, какой вред нанесен от загрязнения почвы нефтепродуктами.

Напомним, в конце июля прошлого года в Сумах на территории села Анновка произошло экологическое ЧП – был выброс опасного токсического вещества под названием "одорант". Одорант добавляют к природному газу для того, чтобы "голубое топливо" имело запах.

Местные жители жаловались на неприятный запах в городе. Власти посоветовали закрывать окна.

Даже из-за низкой концентрации одоранта в воздухе у людей может возникнуть, в частности, тошнота, головная боль, а также раздражение кожи и глаз.

Авторы: Анна Нагорная, Екатерина Присяжнюк