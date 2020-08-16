В Индийском океане раскололся танкер с нефтью: сотни тонн мазута попали в воду

Танкер потерпел крушение на месте нахождения заповедника редких животных.

У берегов Маврикия раскололся на две части танкер, севший на мель. Из него в океан вытекло сотни тонн мазута.

Читайте такжеВ Бразилии военные помогают расчищать пляжи от нефти (фото)Как сообщает BBC, на борту находились около 90 тонн топлива, когда судно раскололось.

Известно, что танкер потерпел крушение на месте нахождения заповедника редких животных.

В связи с этим на Маврикии объявили режим чрезвычайной экологической ситуации.

Кораблекрушение у Маврикия: что известно

Сухогруз MV Wakashio сел на мель на коралловом рифе 25 июля, экипаж эвакуировали. Позже на судне произошла утечка нефти, в Индийский океан попали тонны топлива.

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Автор: Катерина Шварц