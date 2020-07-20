В Сумах произошел выброс опасного токсического вещества

Жителям города советуют закрыть окна и увлажнять воздух в помещении.

В Сумах произошел выброс опасного токсичного вещества «одорант».

Об этом заместитель Сумского городского головы Александр Журба сообщил сегодня, 20 июля, на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПожар в Чернобыльской зоне спровоцировал новый выброс радиации в атмосферу«В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, вблизи села Ганновка произошел выброс одоранта – вещества, которое добавляют к природному газу, являющееся токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания», – написал чиновник.

При этом он призвал местных жителей самостоятельно предпринять меры безопасности, в том числе – закрыть окна.

«По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия обратитесь за помощью к врачу», – отметил Журба.

В Facebook жители Сум еще вечером жаловаться на неприятный запах в разных районах города, при этом людей охватывал сильный кашель и было трудно дышать.

Справка УНИАН. Одорант (англ. odorant; нем. Odorierungsmittel n, Odorant m) – вещество, которое добавляют в газ, чтобы придать ему сильный специфический запах, по которому определяют места утечки. Как одоранты используют меркаптаны (этилмеркаптан, метилмеркаптан, пропілмеркаптан, изопропилмеркаптан и тому подобное) и сульфиды (диетилсульфид, диметилсульфид, диметилдисульфид и др).

В Украине для одоризации углеводородных газов используют этилмеркаптан (С2Н5ЅН) – бесцветную прозрачную жидкость, органическое соединение серы, которая имеет резкий неприятный запах. Известны также другие одоранты: каптан, сульфан и тому подобное.

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