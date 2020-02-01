Пронзил вилами и швырнул в костер: в Кривом Роге будут судить полицейского за попытку жестоко убить собаку

Собаку от гибели спасли очевидцы произошедшего.

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции, который пытался жестоко убить собаку.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, правоохранитель обвиняется в жестоком обращении с животным (ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошла бездомная собака и стала лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и вонзил в него вилы, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животное спасли очевидцы происшествия», - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.