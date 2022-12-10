Происшествие произошло во время незаконной вырубки леса.

В Ривненской области на мине подорвался прицеп трактора, который принадлежал двум незаконным лесорубам.

""Сегодня в лесах вблизи Заречного на мине подорвался прицеп трактора. К счастью, водитель и пассажир не пострадали. Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минное поле. А виновники были задержаны после попытки побега", - сообщил в Telegram-канале председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Коваль подчеркнул, что в Ривненской области продолжает действовать запрет посещать леса.

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Ситуация с минами в Украине

7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения.