Правоохранителям удалось спасти 22-летнего и 37-летнего мужчин.

Киевские полицейские спасли двух мужчин, которые с разницей в несколько минут пытались покончить с собой спрыгнув с Пивденного моста.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию от прохожего поступило сообщение о том, что на Пивденном мосту за перилами стоит неизвестный и грозится прыгнуть в реку Днепр.

По прибытию на место инцидента полицейские оценили риски ситуации и возможный ход событий и решили вытащить парня за руку.

"Пока мы с напарником приближались к мужчине, который угрожал прыгнуть с моста, коллега на служебном автомобиле ограничил дорожное движение на проезжей части. Поскольку ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля, мы приняли решение, что один из нас будет вести переговоры и успокаивать, а другой попытается схватить за руку и не дать упасть. За несколько минут нам удалось переместить 22-летнего парня на безопасный участок, после чего находились вместе с ним до приезда врачей», - рассказали в полиции.

В этот момент к полицейским обратились проезжавшие мимо водители. Они сообщили правоохранителям, что через несколько метров с этого же моста упал еще один мужчина.

«Мы сразу подошли к месту ориентировочного падения и скоординировали спасателей, которые на служебном катере спасли 37-летнего гражданина из воды. В дальнейшем мужчину передали врачам скорой помощи, которые госпитализировали его в стационар», - рассказал спецназовец Александр Бабчук.

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Автор: Денис Прядко