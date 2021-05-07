Животное умерло от удушения.

В Николаевской области коллектив детского сада взял на поруки прачку, которую должны были судить за жестокое обращение над животным.

Читайте такжеПод Киевом неадекват сбил копа и совершил три ДТП (видео)Об этом говорится в соответствующем определении Вознесенского горрайонного суда, пишет Преступности.НЕТ.

В начале апреля соседка сообщила женщине, что ее собака по кличке Хозяюшка бросалась и лаяла на ее маленькую племянницу.

После этого сотрудница детского сада набросила на шею животного петлю и привязала к дереву. Животное умерло в мучениях от удушения.

В суде женщина признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

Вместе с тем в суд поступило ходатайство коллектива Новогригорьевского детсада о желании взять женщину на свои поруки.

Суд передал женщину на поруки и освободил от уголовной ответственности с условием, что она не будет уклоняться от мер воспитательного характера и нарушать общественный порядок.

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Автор: Людмила Жерновская