В Николаевской области коллектив детского сада взял на поруки прачку, которую должны были судить за жестокое обращение над животным.
Читайте такжеПод Киевом неадекват сбил копа и совершил три ДТП (видео)Об этом говорится в соответствующем определении Вознесенского горрайонного суда, пишет Преступности.НЕТ.
В начале апреля соседка сообщила женщине, что ее собака по кличке Хозяюшка бросалась и лаяла на ее маленькую племянницу.
После этого сотрудница детского сада набросила на шею животного петлю и привязала к дереву. Животное умерло в мучениях от удушения.
В суде женщина признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).
Вместе с тем в суд поступило ходатайство коллектива Новогригорьевского детсада о желании взять женщину на свои поруки.
Суд передал женщину на поруки и освободил от уголовной ответственности с условием, что она не будет уклоняться от мер воспитательного характера и нарушать общественный порядок.
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