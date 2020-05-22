На месте стрельбы в Житомирской области нашли пять единиц зарегистрированного оружия

Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

На месте стрельбы в Житомирской области, в которой погибли семь человек, обнаружили 5 единиц зарегистрированного оружия.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области. «Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам происшествия. Среди изъятого оружия - охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попильнянского района Житомирской области - нацгвардейцы и волонтеры. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Трагедия произошла сегодня, 22 мая, неподалеку от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района.

По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семь человек.

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