Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетняя, госпитализированы.

В городе Дрогобыч на Львовщине полицейские задержали пьяного водителя, совершившего ДТП с пятью пострадавшими.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла 20 февраля в 23:30 на улице Трускавецкой.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot, 36-летний житель района, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением 24-летнего местного жителя.

"В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение водитель "ВАЗа" и четверо его пассажиров: 16-летняя девушка и мужчины в возрасте 20, 26 и 42 лет – все жители Дрогобыча", - говорится в сообщении.

Установлено, что на момент ДТП водитель Peugeot находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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