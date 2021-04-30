В Стрые на Львовщине пожилого мужчину сбил мусоровоз.
По информации отдела коммуникации полиции области, авария произошла около 12:30 на улице Сечевых Стрельцов.
Читайте такжеПод Киевом водитель на скорости сбил лося (фото)"Как предварительно установили правоохранители, 53-летний водитель мусоровоза "МАЗ" совершил наезд на 71-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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