Восемь человек забрали в больницу.

В Станице Луганской вечером в субботу, 12 февраля, взорвалось и загорелось кафе "Мрия".

Об этом рассказали в пресс-центре ГСЧС.

По информации спасателей, в 17:46 в заведении произошел взрыв, а затем начался пожар. Предварительно считается, что взорвался газовый баллон.

В результате происшествия пострадали 12 человек. Восемь человек госпитализированы в больницу и четыре после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

"В 21:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 160 квадратных метров", - сообщили спасатели.

Очевидцы поделились видео с места пожара.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве прогремел взрыв в частном доме. Предварительно правоохранители установили, что взорвался боеприпас, похожий на гранату РГД-5. На балконе второго этажа нашли мертвым 59-летнего владельца помещения.

А на Ривненщине из-за взрыв в частном доме погибли двое людей. По предварительной информации, это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый. В СМИ распространилась информация о том, что взорвалась граната.

Вас также могут заинтересовать новости: