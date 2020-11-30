Оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения Киевской области задержали вооруженную этническую группу так называемых воров- "барсеточников".
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Злоумышленники специализировались на кражах из авто на территории Киевской области, столицы и других регионов Украины. При реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль Opel, на котором передвигались злоумышленники, вблизи села Мила Киево-Святошинского района", - говорится в сообщении.
Во время обысков полицейские изъяли корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Злоумышленниками оказались четверо граждан Грузии разного возраста, самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 51. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Полиция проверяет задержанных в причастности к другим аналогичным преступлениям.
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О задержании иностранцев уведомлены Министерство иностранных дел Украины и посольство Грузии.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.
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