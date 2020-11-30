О задержании иностранцев уведомлены МИД Украины и посольство Грузии.

Оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения Киевской области задержали вооруженную этническую группу так называемых воров- "барсеточников".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Злоумышленники специализировались на кражах из авто на территории Киевской области, столицы и других регионов Украины. При реализации оперативной информации правоохранители остановили автомобиль Opel, на котором передвигались злоумышленники, вблизи села Мила Киево-Святошинского района", - говорится в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли корпуса гранат, запалы, пистолет, мобильные терминалы, банковские карточки и документы. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленниками оказались четверо граждан Грузии разного возраста, самому младшему из них 21 год, а самому старшему - 51. Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Полиция проверяет задержанных в причастности к другим аналогичным преступлениям.

Читайте такжеНа Луганщине пьяный военнослужащий подстрелил товарища (фото)

О задержании иностранцев уведомлены Министерство иностранных дел Украины и посольство Грузии.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.

Другие криминальные новости Украины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко