На Киевщине фермер задушил сотрудника, после чего позвонил правоохранителям и рассказал им, что якобы хотел его спасти.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
В конце ноября 2020 года в полицию позвонил 37-летний руководитель фермерского предприятия поселка Макаров Бучанского района и сообщил, что нашел на территории тело сотрудника.
«Мужчина пытался ввести в заблуждение следствие и сообщил, что пытался спасти работника у которого случился эпилептический приступ, однако мужчина погиб», - говорится в сообщении.
Но правоохранители установили, что на самом деле в тот вечер между мужчинами произошла ссора, в результате которой руководитель задушил своего подчиненного.
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Также известно, что перед тем, как позвонить в полицию, злоумышленник обрезал провода камер видеонаблюдения, спрятал видеорегистратор и запугал сотрудника хозяйства, который случайно стал свидетелем происшествия.
Установлено, что злоумышленник ранее уже имел проблемы с законом.
Следователи по процессуальному руководству прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
21 мая суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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