Они заранее договорились об убийстве 51-летнего мужчины.

На Киевщине арестовали двух мужчин, которые убили своего знакомого - душили его электрическим проводом.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, во время бытового конфликта в Белой Церкви два товарища заранее договорились об убийстве 51-летнего мужчины.

В сообщении сказано, что 1 февраля около часа ночи в Белоцерковское районное управление полиции позвонили медики и сообщили о происшествии.

На месте происшествия полицейские установили, что двое товарищей, 32 и 39 лет, пришли к потерпевшему домой, где вместе употребляли алкогольные напитки.

"Между мужчинами возник конфликт, в результате которого гости начали избивать хозяина квартиры. Впоследствии, после нанесения множественных ударов, они обмотали шею пострадавшего изолированным проводом и поочередно начали его душить. От причиненных телесных повреждений хозяин квартиры скончался на месте до приезда скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины", - сообщает полиция.

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Следователи при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, суд избрал подозреваемым в убийстве мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Василькове мужчина жестоко зарезал семейную пару.