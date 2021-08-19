Конфликт урегулировала полиция диалога.

В селе Петрашовка Хмельницкой области возник конфликт между местными жителями и представителями оператора мобильной связи. Люди выступили против установки вышки связи на крыше местного магазина и хотели демонтировать ее оборудование собственноручно.

Как сообщается на сайте областной полиции, на акцию протеста против установки вышки собралось около пятидесяти жителей села. В ситуацию вмешалась полиция диалога.

В результате длительных переговоров, которые вела между сторонами конфликта группа превентивной коммуникации, инцидент удалось урегулировать без нарушения общественного порядка. Стороны обязались отыскать компромиссное решение.

Ранее Кабмин отложил запуск 5G в Украине. Теперь начало обеспечения права операторам предоставлять услуги 5G-связи откладывается с декабря на июль 2022 года. Причиной отсрочки стало отсутствие государственного финансирования необходимых для запуска 5G научных исследований.

Читайте такжеРоссияне приняли станцию мобильной связи за вышку 5G и сожгли ее (фото)

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров