Птица врезалась в крест и застряла на церковной бане.

В селе Райковцы Хмельницкой области пострадал аист. Он влетел в огромный церковный крест.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Очевидцы видели, как птица на лету врезалась в крест, и вызвали спасателей. Те поднялись по лестнице и сняли животное с церковной бани.

Сейчас аист чувствует себя лучше, говорят местные жители, которые о нем заботятся. Когда выздоровеет, люди планируют отпустить его на волю на том же месте возле церкви.

В то же время в понедельник, 26 июля, в ГСЧС рассказали, что там же, на Хмельнитчине, накануне помогли аисту в селе Исаковцы Каменец-Подольского района. Птицу сняли с крыши одного из домов: животное застряло в снегозадержателе и не могло взлететь самостоятельно.

Спасатели говорят, аист был так сильно истощен, что не мог даже шевелиться.

"Осторожно травмированного пернатого высвободили из ловушки и спустили на землю. Опеку над аистом взяли на себя местные жители", - сообщили в ГСЧС.

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Автор: Катерина Комолова