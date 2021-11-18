Полиция выявила факт кибербуллинга, хотя девочка пыталась умалчивать о травле почти до последнего.

На Херсонщине дети издевались над одноклассницей, школьники создали фейковую страницу девочки в Instagram и выкладывали там нецензурные фото. 8-классница до последнего пыталась терпеть травлю, однако все же рассказала о жестоких подростках своей маме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

Инцидент произошел в одной из школ Скадовского района. От кибербуллинга там страдала ученица восьмого класса. Ее одноклассники создали фейковую страницу в Instagram, где они выкладывали ее фото. Двое подростков втайне фотографировали девочку, после чего они делали на снимках нецензурные надписи и рисовали непристойные вещи.

На этом подростки не остановились. Они обсуждали непристойные фото в чате, который они создали в Telegram. Девочка к этому чату доступа не имела, однако она все же узнала о травле. Школьница увидела страницу в Instagram, где одноклассники выкладывали ее фото.

Читайте такжеВ Черкассах в детсаду несколько лет издевались над детьмиДевочка рассказала обо всем этом своей маме, и пошла в школу. Администрация учебного заведения обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку и обнаружили факт кибербулинга.

Полиция приехала в школу и пообщалась с учениками. К тому времени фейковая страница уже была удалена.

"Предварительно установлено, что часть класса была враждебно настроена против одноклассницы. Причину такого отношения ученики объяснили тем, что девочка не местная и переехала в село лишь 3 года назад. О фейковый аккаунт знали ученики класса и обсуждали это в телеграм-чате, к которому потерпевшая доступа не имела. Выяснилось, что дети создали две фейковые страницы, которые после огласки информации сразу же удалили", - рассказали в пресс-службе.

С подростками, которые травили школьницу, ювенальная полиция провела разъяснительную работу. Их поставили на учет в полицию. С родителями детей, которые занимались буллингом, также были проведены беседы. Кроме этого, в отношении родителей двух школьников, причастных к травле, составили административные протоколы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Николаевщине оштрафовали мать парня, который травил девочку в Instagram. Он причинил вред психическому здоровью ребенка.

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Автор: Полина Кузенко