49-летний Игорь Евтушенко отправился на соревнования благодаря неравнодушным украинцам, которые собрали деньги для его поездки в Абу-Даби.

49-летний дворник из Херсона осуществил свою мечту - Игорь Евтушенко поехал на чемпионат мира по джиу-джитсу. Более того, спортсмен не просто принял участие в соревнованиях, а еще и выиграл золотую медаль.

Об этом Евтушенко рассказал на своей странице в Facebook.

Счастливый мужчина, который работает дворником, хоть и является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу, поделился фото с золотой медалью. Также он написал, что пока еще не может прокомментировать свою победу, так как его переполняют радостные эмоции.

"Я - чемпион мира!!! Подробности и все остальное позже, слов нет. Переполняют эмоции", - указал Евтушенко.

На поездку в Абу-Даби, где проходят соревнования, спортсмену не хватало 700 долларов. Он рассказал о своей печальной истории и попросил украинцев о помощи. Неравнодушные люди помогли дворнику и собрали для него необходимую сумму, благодаря чему он получил возможность отправиться в Дубай на чемпионат мира по джиу-джитсу.

История дворника из Херсона - что известно

В сентябре этого года чемпион Европы по джиу-джитсу рассказал, что он стал дворником в Херсоне. 49-летний Игорь Евтушенко уже несколько месяцев убирает на территории херсонской школы №57. Работа дворником ему позволяет совмещать приятное с полезным: первую половину дня Евтушенко убирает, а во второй - работает тренером в спортзале.

Он опубликовал в Facebook просьбу о помощи и всего через несколько дней стало известно, что в Херсоне осуществили мечту школьного дворника - он едет на чемпионат мира по джиу-джитсу.

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Автор: Полина Кузенко