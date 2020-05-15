На Харьковщине мужчину приговорили к шести годам заключения за незаконную вырубку деревьев
В Харьковской области за незаконную вырубку деревьев к 6 годам заключения приговорен 23-летний мужчина
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Согласно сведениям прокуратуры, в 2019 году на территории Барвенковского района Харьковской области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев породы «акация». Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 122 тыс. грн.
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Отмечается, что приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия), и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.