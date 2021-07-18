Сейчас правоохранители разыскивают надругавшихся над памятником.

В Купянске Харьковской области дети совершили акт вандализма на местном кладбище.

Читайте такжеКладбищенский "грабеж": в Киеве "ритуальщики" требовали 6 тысяч долларов за захоронениеОб этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

"В Купянске дети прогулялись по кладбищу (возле интерната) и исписали памятники. Их уже ищут", - говорится в сообщении.

В паблике опубликовано несколько снимков искореженного памятника, видны обломки вазы и лампадки.

Как сообщал УНИАН, ранее группа девушек устроила вечеринку на одном из городских кладбищ Киева.

Одна из нарушительниц похвасталась гулянкой в Instagram, однако после огласки аккаунт удалила. В сети утверждают, что так девушки отпраздновали завершение учебного года.

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Автор: Ольга Робейко