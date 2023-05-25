Инцидент произошел в Изюмском районе.

На Харьковщине два человека подорвались на неизвестном взрывоопасном устройстве. Инцидент унес жизнь 39-летнего мужчины, еще один человек получил ранения.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, инцидент произошел в Изюмском районе.

"25 мая стало известно о гибели 39-летнего жителя с. Протопоповка Балаклейской общины в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина передвигался на мотоцикле с коляской. В результате детонации он погиб на месте. Кроме того, 45-летний местный житель получил ранения.

Подрыв людей на взрывных устройствах

С начала российского вторжения по состоянию на апрель 2023 года от взрывов российских мин погибли 124 украинца. Среди погибших – шестеро детей.

23 мая в районе села Хреновка Черниговской области подорвались на взрывчатке два человека. Один человек погиб, другой – травмирован. По предварительным данным, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами безопасности.

15 мая подобный инцидент произошел на Херсонщине. Там на российской мине подорвался 17-летний подросток. Парень получил тяжелые ранения, его сразу же госпитализировали. В ОВА отмечали, что пострадавшего готовят к эвакуации в другую область.

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