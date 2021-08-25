Ему инкриминировано по ч. 1 ст. 296 - хулиганство.

Мужчине, который разлил краски под флагштоком у здания КГГА, грозит до полугода ограничение свободы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она рассказала, что мужчине вручили подозрение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Данная часть является самой легкой, и поэтому в качестве меры пресечения прокурор будет просить для подозреваемого личное обязательство.

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Санкция ч. 1 этой статьи предусматривает наказание: от штрафа до ограничения свободы сроком на полгода.

В случае, если суд признает мужчину виновным, с наказанием определятся в ходе судебного следствия.

Также она добавила, что правонарушителю 34 года, он из Запорожской области.

Что побудило его к такому поступку, пока неизвестно.

В отношении второго хулигана, который брызнул зеленкой в Петра Порошенко, сейчас прокуратура Киева материалы по нему еще не получила. Продолжается сбор доказательств, документирование свидетельских показаний. Только после этого ему будет вручено подозрение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Полиция рассматривает его правонарушения тоже как мелкое хулиганство.

Инцидент с флагштоком

24 августа в Киеве неизвестный мужчина после окончания официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины совершил акт вандализма возле Киевской горгосадминистрации.

Он облил красной краской лестница возле горгосадминистрации, постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", а возле таблички оставил отпечаток руки красной краской.

По факту повреждения флагштока возле здания Киевской горгосадминистрации начато уголовное производство.

Автор: Дмитрий Хилюк