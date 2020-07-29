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В Киеве станция метро "Вокзальная" снова работает в обычном режиме

20:27, 29 июля 2020
Происшествия
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"Вокзальная" работает в обычном режиме / фото УНИАН

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Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении не говорится об обнаружении взрывчатки.

Как сообщал УНИАН, около часа назад в метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" закрыта из-за анонимного сообщения о заминировании.

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