У мужчины, которого похитили 8 декабря на улице Княжий Затон, требовали 800 тыс. долларов.

В Киеве полиция задержала четырех человек, которые похитили юриста и требовали 800 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Во вторник, 8 декабря, правоохранителям сообщил очевидец о том, что около 13:00 на улице Княжий Затон неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план.

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Вскоре иномарку нашли в Днепровском районе на ул. Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них был похищенный человек. Четырех злоумышленников полицейские задержали.

Как стало известно, пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и увезли. По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов.

Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль.

По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

Похищение юриста: что известно

Сегодня в СМИ появилась информация, что экс-нардеп Максим Микитась может быть причастен к похищению сотрудника своей компании.

Как сообщалось, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако то дело "не решил".

Сообщалось, что Микитась якобы заказал похищение четырем лицам (двое из которых чеченцы) с целью возврата указанной суммы.

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Автор: Инна Андалицкая