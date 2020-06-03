Сеть возмутило видео с женщиной, которая рвет цветы с клумбы в Харькове (видео)
Сеть возмутило видео с женщиной, которая воровала цветы с клумбы в центре Харькова.
Видео выложила очевидица инцидента в харьковском паблике "ХС Харьков".
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На кадрах видно, как девушка с полиэтиленовым пакетом выкапывает цветы в саду Шевченко. Ее не смутило даже то, что на лавках сидели люди.
"Одни сажают, другие выкапывают", - прокомментировала происходящее автор видео.
Жители города в соцсетях признавались, что у них опускаются руки, когда они видят подобные видео.
Харьковчанку хотят вычислить по видео и заставить компенсировать украденное.
Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестные раскрасили в цвета запрещенной символики изображение на стеле с гербом города.
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