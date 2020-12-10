Гранаты у мужчины не нашли. По его словам, такой поступок он совершил из-за «жизненных трудностей».

Сегодня в центре Одессы задержан мужчина, угрожавший взорвать McDonald's.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в четверг утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что в помещение McDonald's на ул. Дерибасовской вошел неизвестный и угрожает взорвать себя вместе с заведением.

Заявитель сказал, что у мужчины якобы имеется боевая граната.

«Мужчина, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию», - рассказали в управлении.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, здание оцепили. В действие ввели специальную полицейскую операцию «Гром».

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Отмечается, что мужчина уже задержан и доставлен в Приморский отдел полиции. Каких-либо взрывных устройств у него не оказалось.

По словам задержанного, такой поступок он совершил из-за «жизненных трудностей». Полицейским он сказал, что хочет умереть.

По данному факту начато производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Автор: Лариса Козовая