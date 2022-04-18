Ребенок с мамой приехали во Львов из Харькова, чтобы спастись от боевых действий.

Вследствие ракетных обстрелов Львова 18 апреля погибло 7 человек, еще 11 получили ранения. Самому младшему погибшему было всего 30 лет. Также травмы получил 3-летний мальчик Артем из Харькова, который спасался от ужасов войны во Львове.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Во время утреннего обстрела 11 человек получили ранения. Среди них 3-летний Артем. Вместе с мамой он приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы их спасти. 7 человек погибли", - сообщил мэр Львова в Телеграм.

Садовый отметил, что это первые смерти мирных жителей на территории Львова.

"Самому младшему погибшему 30 лет. Светлая память. Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие", - подчеркнул городской голова.

Отметим, 3-летнему Артему отсекло полпальчика. Медикам пришлось осуществить хирургическое вмешательство.

"Разбилось окно, был мощный взрыв и ему отсекло полпальчика", - рассказала мать пострадавшего.

Напомним, по информации председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты попали в объект военной инфраструктуры - склады, которые не использовались, одна - в здание шиномонтажа.

По состоянию на 12:30 известно о 7 погибших и 11 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок.

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