Огонь успел распространиться по всей линии разграничения.

Масштабный пожар, возникший на днях в Луганской области, спасатели локализовали.

Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире "Громадського радио ".

"Сейчас пожар полностью по всей территории Луганской области локализован, кое-где еще происходят тления, но со всех сторон он уже окружен военной техникой и техникой ГСЧС, пожарной. Мы отрезали полностью распространения пожара тяжелой техникой", - отметил он.

Гайдай уточнил, что пожар в районе Золотого вчера был полностью потушен, сейчас есть тления в Станично-Луганском районе. Огонь там везде локализовали, пожарные заливают те тления которые есть, сообщил председатель ОГА.

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Он также рассказал, что пожар был по всей линии разграничения.

Пожары в Луганской области: что известно

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Сегодня в штабе рассказали, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано, бойцов ООС привлекли к тушению пожаров.

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Автор: Юрий Годован