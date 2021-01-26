В Одессе мужчина в неадекватном состоянии разбил катаной несколько этажей жилого дома. Правоохранителям удалось его задержать.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.
Инцидент произошел сегодня ночью. В полицию позвонили взволнованные жители одной из многоэтажек на улице Левитана.
"Граждане сообщили об агрессивном мужчине, который вооружившись "катаной" и "заточкой", крушил все на нескольких этажах. Чтобы не контактировать с нарушителем, жители закрылись в квартирах и не выходили из них», - говорится в сообщении.
Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на одиннадцатом этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. Мужчина имел признаки наркотического опьянения и вел себя агрессивно.
На многочисленные требования бросить оружие и успокоиться, нарушитель не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать гражданина.
Для проведения необходимых процессуальных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
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