Авария пассажирских поездов в Египте произошла из-за того, что один из них совершил резкую остановку: кто-то внутри воспользовался аварийным тормозом.
Как сообщает Reuters, об этом рассказали в местном железнодорожном управлении.
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Прокуратура уже назначила расследование катастрофы. Президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси выразил соболезнования и заявил, что виновные будут наказаны.
Крушение поездов в Египте: что известно
- В пятницу, 26 марта, в Египте столкнулись два поезда.
- Авария произошла недалеко от города Тахта на берегу Нила, примерно в 365 км к югу от Каира.
- По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека и 91 пострадал.
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