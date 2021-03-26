В результате столкновения поездов в Египте по меньшей мере 32 человека погибли и 91 пострадал.

Авария пассажирских поездов в Египте произошла из-за того, что один из них совершил резкую остановку: кто-то внутри воспользовался аварийным тормозом.

Как сообщает Reuters, об этом рассказали в местном железнодорожном управлении.

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Прокуратура уже назначила расследование катастрофы. Президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси выразил соболезнования и заявил, что виновные будут наказаны.

Крушение поездов в Египте: что известно

В пятницу, 26 марта, в Египте столкнулись два поезда.

Авария произошла недалеко от города Тахта на берегу Нила, примерно в 365 км к югу от Каира.

По последним данным, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека и 91 пострадал.

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Автор: Катерина Комолова