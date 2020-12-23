На кладбище прибыли десятки харьковчан, родственники и друзья покойного.

Неподалеку от центрального кладбища Харькова, где отпевали покойного мэра Геннадия Кернеса, неизвестные запустили фейерверки.

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Салют прозвучал как раз в тот момент, когда священники зачитывали молитву.

Некоторые из присутствующих поснимали шапки перед самым погребением политика, другие же успели отреагировать.

"Какой беспорядок!",- возмутилась одна из женщин.

На кладбище прибыли десятки харьковчан и его родственников и друзей.

23 декабря в Харькове проходит церемония прощания с городским головой Геннадием Кернесом, который умер в берлинской клинике от осложнений от коронавируса.

Сотни горожан вместе с известными политиками и бизнесменами наведались в фойе местного театра, чтобы почтить память покойного мэра.

Кернеса похоронят на центральном кладбище у могил героев Второй мировой.

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Автор: УНИАН