На прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом в город приехали топ-чиновники.
Читайте такжеПоявились фото Кернеса в гробуТак, мэр Киева Виталий Кличко прибыл в Харьков, чтобы в последний раз увидеть Кернеса. Об этом сообщает ТСН.
Глава столицы признался, что на создание парка "Наталка" его вдохновил парк Победы в Харькове, презентованный Кернесом.
Также проститься прибыли нардеп Вадим Новинский, депутаты ВРУ, глава области и депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев.
Друг умершего, бизнесмен Павел Фукс также приехал на церемонию прощания.
Также на мероприятии заметили главу Одессы Геннадия Труханова и лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. На похороны приехал и Михаил Добкин.
Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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