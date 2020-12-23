Друг умершего, бизнесмен Павел Фукс также приехал на церемонию прощания.

На прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом в город приехали топ-чиновники.

Читайте такжеПоявились фото Кернеса в гробуТак, мэр Киева Виталий Кличко прибыл в Харьков, чтобы в последний раз увидеть Кернеса. Об этом сообщает ТСН.

Глава столицы признался, что на создание парка "Наталка" его вдохновил парк Победы в Харькове, презентованный Кернесом.

Также проститься прибыли нардеп Вадим Новинский, депутаты ВРУ, глава области и депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев.

Друг умершего, бизнесмен Павел Фукс также приехал на церемонию прощания.

Также на мероприятии заметили главу Одессы Геннадия Труханова и лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. На похороны приехал и Михаил Добкин.

Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: Ольга Робейко