В Иране назвали причину уничтожения украинского "Боинга" зенитной ракетой

Лайнер был ошибочно распознан как объект, движущийся в сторону Тегерана, хотя на самом деле летел в другом направлении.

У комплекса ПВО, которым был сбит авиалайнер МАУ, были нарушены настройки. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Как сообщает ТСН, об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

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Согласно документу, при перемещении системы ПВО у нее произошли погрешности в настройке. Лайнер был ошибочно распознан как объект, движущийся в сторону Тегерана, хоть самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

В докладе отмечается, что между комплексом ПВО и центром не произошел обмен данными. Оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустивший первую ракету по самолету, а потом вторую.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в деле о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

6 июля Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" самолета. Как ожидается, прибытие бортовых самописцев из Ирана в Францию должно состояться 20 июля, где их проанализирует французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

В МИД не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

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