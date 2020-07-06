Сбитие самолета МАУ: на расшифровку "черных ящиков" выделено пять дней

Украинские эксперты с 20 по 25 июля будут находиться во Франции во время считывания данных бортовых самописцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на расшифровку «черных ящиков» со сбитого самолета Международных авиалиний Украины близ Тегерана определено 5 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Что касается ящиков мы направляем двух наших представителей. Французы подтвердили готовность их принять», - сказал он.

Как ожидается, прибытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно состояться 20 июля, где они будут проанализированы французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

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«Они за собой зарезервировали 5 дней», - сказал Енин. Также он выразил убеждение, что для анализа бортовых самописцев достаточно одних суток или одного с половиной дня в зависимости от сложности расшифровки.

Енин сообщил, что украинские эксперты из Национального бюро расследования авиационных катастроф будут находиться во Франции с 20 по 25 июля.

При этом, техническое расследование будет завершено тогда, когда Иран согласится подписать соответствующий протокол.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе, 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу, которое касается сбитого самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД не исключают возможности обращения с иском в Международный суд ООН к Ирану из-за сбитого самолета МАУ.

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