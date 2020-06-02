На копов, подозреваемых в изнасиловании девушки в Кагарлыке, были десятки жалоб из-за насилия

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

На подозреваемых в пытках и изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции копов еще раньше жаловались местные жители.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

В более десятке заявлений на полицейских шла речь о насилии.

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«Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции – события изнасилования можно было бы избежать. Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих», – заявил юрист.

Поэтому, объясняет он, подозреваемых должно быть больше, в том числе и из состава Департамента внутренней безопасности.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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