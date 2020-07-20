"Хотел дать по губам": днепрянин, избивший женщину в маршрутке, рассказал свою версию конфликта

После инцидента сам обидчик также пострадал от действий неизвестных лиц, которые нашли его и избили на глазах у бабушки.

Участник скандального инцидента в Днепре Виталий Ларин, который набросился с кулаками на женщину, занявшую два места в маршрутке, рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, женщина была пьяна, нецензурно ругалась и провоцировала других пассажиров. Ларин утверждает, что женщину несколько раз просили покинуть салон, но тщетно. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, пьяная села и начала качать права... Обидела всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть", - рассказал он.

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Вскоре Ларин поплатился за свое поведение. Его фото и адрес просочились в соцсети, и в тот же день двое спортивных парней избили его у дверей собственной квартиры на глазах у бабушки. Из-за нападения на мужчину в полиции начато уголовное производство, расследуют и драку в маршрутке.

"Потерпевшая женщина сразу от написания заявления отказалась, однако впоследствии сама обратилась в райотдел полиции. Открыто уголовное производство за хулиганство", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В полиции не дают контактов потерпевшей, сама она тоже скрывается от публичности. Пассажиру, который набросился на нее с кулаками, вскоре объявят подозрение. Впрочем, разыскивают и других участников драки. В частности, пенсионерок, которые силой вытаскивали пострадавших из салона.

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В то же время, председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий утверждает, что женщина имела право выкупить два места в маршрутке.

"Поскольку это вопрос у нас не урегулирован, то что не запрещено - то разрешено", - пояснил он.

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