В Днепре за покушение на убийство местного жителя полицейские задержали 33-летнего мужчину.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что инцидент произошел 19 декабря в одном из магазинов по улице Сичеславская Набережная, что в Центральном районе города.
Как установили правоохранители, в помещении торгового заведения между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 19-летнему потерпевшему множественные удары по разным частям тела.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 33-летний местный житель. Сейчас его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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20 декабря следователем Днепровского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщает телеграмм-канале "Х * Днепр", инцидент произошел еще в субботу вечером в супермаркете АТБ, расположенном на Сичеславской Набережной, 13.
"В результате избиения молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.
Как видно на видео, охранник супермаркета какое-то время пытался остановить нападавшего, однако затем куда-то ушел.
Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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