Конфликт возник из-за того, что женщина отказывалась надеть маску.

В Киеве уволили полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику Киевского управления полиции охраны объявили выговор.

Вчера, 22 марта, в средствах массовой информации появилась публикация с видео, где сотрудник полиции охраны в супермаркете применил силу к женщине, которая в торговом зале отказывалась надеть маску.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволили", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручили сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Избиение посетительницы супермаркета в Киеве: что произошло

22 марта в Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между женщиной-покупателем и мужчиной в форме полиции, которого в сети называют охранником. Охранник требовал, чтобы женщина надела маску, но она якобы отказалась, после чего охранник супермаркета несколько раз ударил женщину в голову и она упала на пол.

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Автор: Надя Пришляк