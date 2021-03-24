По предварительным данным, пострадавший парень получил множественные травмы лица.

В городе Орехов Запорожской области подросток жестоко избил своего сверстника.

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Избиение снимали на видео. Как сообщает «Акцент», ролик был опубликован в одном из местных пабликов. Утверждается, что преступник – ученик десятого класса гимназии, ранее его выгнали из нескольких школ.

По предварительным данным, пострадавший парень получил множественные травмы лица.

Как сообщают в Instagram-аккаунте «Орехов Сегодня», на ситуацию отреагировали правоохранители.

С заявлением об избиении в полицию обратилась мать потерпевшего – 18 марта ее сына избил несовершеннолетний местный житель.

По данному факту открыто уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений.

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Автор: Дмитрий Захаров