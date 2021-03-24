В городе Орехов Запорожской области подросток жестоко избил своего сверстника.
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Избиение снимали на видео. Как сообщает «Акцент», ролик был опубликован в одном из местных пабликов. Утверждается, что преступник – ученик десятого класса гимназии, ранее его выгнали из нескольких школ.
По предварительным данным, пострадавший парень получил множественные травмы лица.
Как сообщают в Instagram-аккаунте «Орехов Сегодня», на ситуацию отреагировали правоохранители.
С заявлением об избиении в полицию обратилась мать потерпевшего – 18 марта ее сына избил несовершеннолетний местный житель.
По данному факту открыто уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений.
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