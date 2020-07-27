Не вышел из комы: в Запорожье умер жестоко избитый боец "Азова"

Боец служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата.

В Запорожье умер боец полка Национальной гвардии "Азов" Олег Черевко после жестокого избиения.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале "Азова".

Боец умер в понедельник утром, 27 июля, в больницу, не выходя из комы.

"Трагическое известие. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть", – говорится в некрологе.

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Побратимы отметили, что боец служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Черевко из Запорожья.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Запорожье с травмами головы был госпитализирован 29-летний местный житель, боец "Азова". По данным полиции, возле продовольственного супермаркета он сделал замечание 29-летнему ранее судимому жителю Запорожья, пристававшему к девушкам. Возник конфликт, молодчик нанес бойцу удары по голове, после чего последний потерял сознание.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейские задержали его и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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