Следователи полиции Берегово открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений бойцу АТО.

Закарпатские полицейские установили лиц, причастных к избиению 28-летнего участника АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел 30 марта около двух часов ночи. К полицейским обратился мужчина, который заявил о том, что в одном из местных супермаркетов его избили неизвестные.

По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему телесные повреждения.

Полицейским удалось установить личности нападавших и разыскать их. Ими оказались 14-ти и 17-летние местные жители.

Сейчас следователи предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой действиям злоумышленников будет предоставлена соответствующая правовая квалификация. Кроме этого полицейские устанавливают и роль в инциденте других участников, которые были на месте происшествия.

Досудебное расследование, начатое по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), продолжается. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Автор: Денис Прядко