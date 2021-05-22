В Италии нашли убитой 29-летнюю украинку Кристину Новак, которая пропала без вести еще в ноябре 2020 года. Ее тело обнаружили в коттедже близ города Кастельфранко-Ди-Сотто в провинции Пиза.
Как пишет Obozrevatel со ссылкой на местное издание Ilmessaggero, известно, что девушка жила неподалеку от этого места и работала в ночном клубе в Альтопачио. Там, возле коттеджа, ее мобильный телефон перестал подавать сигнал в день ее исчезновения.
В издании уточняют, что Кристину удалось опознать по кольцу на пальце. Украшение украинке ранее подарил ее любимый. Девушка якобы погибла в результате огнестрельного ранения, а после, по версии следствия, ее тело перенесли в заброшенный дом. Точное время ее смерти поможет установить вскрытие.
Еще в марте 2021 года в Италии арестовали 50-летнего соседа пропавшей украинки Кристины Новак. Мужчину заподозрили в убийстве девушки, которая жила с 41-летним испанцем. Задержанный - мастер тату Франческо Лупино, который замешан в торговле наркотиками и оружием. Следователи заявили, что они собрали достаточно доказательств причастности Лупино к убийству украинки. При этом мать Кристины до последнего не верила в смерть дочери.
Исчезновение Кристины Новак в Италии: что известно
- Кристина Новак исчезла в Италии при странных обстоятельствах. Это произошло осенью 2020 года в поселке Ориентано (близ Пизы), после ареста парня украинки за хранение марихуаны и оружия.
- К инциденту подключилась пресса, а итальянская полиция открыла дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывали с полицейскими собаками.
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