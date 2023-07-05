Возможной причиной инцидента мог стать недосмотр.

Причиной сегодняшнего инцидента в Шевченковском районном суде Киева могла стать халатность правоохранителей. Заключенного могли не обыскать должным образом.

"В СИЗО плохо обшманали передачу. Забили на шмон при выезде в суд. Конвой по-приятельски пустил арестованных в суд без шмона, надеясь, что все сделали в СИЗО. Затем в Шевченковском суде произошел взрыв", - предположил бывший заключенный Владимир Фомичев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во время его заключения суды не взрывали, но "как полиция может без желания проводить такие обыски, я видел и не раз".

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"В Лукьяновском СИЗО сегодня очень веселая ночь. С обысками, масками и всем остальным", - подытожил бывший заключенный.

Взрыв в Шевченковском суде Киева 5 июля 2023 - что известно

5 июля в здании суда Шевченковского района Киева прогремел взрыв. Сначала СМИ сообщили, что взрыв устроил подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Он закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда, а также взорвал взрывной пакет.

Позже в Шевченковском суде Киева прогремел еще один взрыв. Спецназ якобы начал штурм.

Во время брифинга глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что взрыв в помещении суда совершил Игорь Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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