43-летний Владимир Царик проработал во Львовской опере около 19 лет.

43-летний художник-декоратор Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Владимир Царик трагически погиб во время отдыха в горах.

Об этом Zaxid.net рассказали в оперном театре.

Владимир Царик проработал во Львовской опере около 19 лет.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - гибели нашего коллеги, художника-декоратора театра Владимира Царика. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям художника и разделяем с вами невыразимую боль утраты", – говорится в сообщении Львовской оперы на Facebook.

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Автор: Денис Прядко