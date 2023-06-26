Организатор схемы сопровождал женщину, которая должна была продать своего сына в Словакию.

В пункте пропуска "Малые Селменцы" пограничники разоблачили схему торговли детьми.

Как сообщили в МВД, разоблачили и задержали злоумышленника, который сопровождал гражданку Украины, которая должна была продать своего сына. Мужчина организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за $25 тыс.

Как уточнили в МВД, мать ребенка должна была по установленному порядку пересечь границу и передать мальчика сообщникам. За это женщина должна была получить $5 тыс., остальное - $20 тыс. должен был получить организатор схемы.

"Злоумышленник подыскивал женщин, находящихся в затруднительном материальном положении и склонял их к продаже детей", - отметили в МВД.

Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Ему объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми"). За содеянное мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Торговля детьми

В Украине время от времени накрывают схемы торговли детьми. Так, 8 июня стало известно, что на Волыни женщина продала малыша подруги за большие деньги. В марте этого года при передаче ребенка покупателю в Луцке ее задержали.

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