Женщина в течение шести дней находилась в Киеве, не сказав об этом родным.

Без вести пропавшая мнесколько дней назад 61-летняя жительница села Кустин Ривненской области сама вернулась домой, сообщив, что хотела побыть наедине. Об этом информирует местная полиция.

По данным правоохранителей, 27 ноября житель села Кустин сообщил полиции о том, что его мать три дня назад ушла из дома и к тому времени не вернулась. Телефон женщины был выключен. Поиски собственными силами результата не принесли, поэтому родные обратились в полицию.

Для установления местонахождения женщины привлекли работников уголовного розыска, оперативные службы, а также средства массовой информации.

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Вечером 30 ноября женщина вернулась домой. Она объяснила, что все это время находилась в столице, поскольку хотела побыть наедине.

Другие новости об исчезновении людей

В Тернополе полицейские разыскали 5-летнего мальчика, который пошел купить маме цветы в день ее рождения.

В тот день в одном из заведений общественного питания мать лишь на несколько минут оставила без присмотра сына, а когда вернулась мальчика уже не было. Самостоятельные поиски взрослых результата не дали. Поэтому к ним присоединились полицейские.

Мальчика нашли почти в двух километрах от места исчезновения. По его словам, он хотел купить цветы маме на день рождения, который она в тот день праздновала. Ребенка вернули родителям.

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