Полиции мужчина позже рассказал, что ехал за пивом, но так и не доехал.

Во Львове ночью пьяный водитель Mercedes-Benz врезался на скорости в бордюр и перевернулся, а когда увидел копов - выбил окно и бросился бежать.

В полиции рассказали, что около трех часов ночи экипаж патрулировал улицу Владимира Великого и увидел на круговом перекрестке с улицей Княгини Ольги людей - те помахали полицейским руками.

"Ближе стало все понятно. Возле кольца лежал перевернутый автомобиль Mercedes-Benz. Патрульный вышел из служебного авто и в этот момент заметил, как, разбив окно с пассажирской стороны, из транспортного средства вылез водитель. Заметив полицейских, он стал убегать по проезжей части", - сообщили правоохранители.

В конце концов водителя удалось поймать и задержать. Им оказался пьяный 25-летний житель Червонограда. Проверка в медицинском учреждении показала результат 1,75 промилле. Полиции мужчина позже рассказал, что ехал за пивом, но так и не доехал.

Читайте такжеВо Львове мать с младенцем попали в аварию по дороге на операциюНа задержанного составили четыре протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и протокол задержания.

Также ему вынесли два постановления: по ч. 3 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КУоАП.

Всего за ночь львовские патрульные составили 10 протоколов на нетрезвых водителей.

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Автор: Катерина Комолова