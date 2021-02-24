Подростка на железнодорожных путях заметил прохожий и вызвал полицию.

В Ривне полицейские спасли 16-летнего парня, который пытался выполнить задание так называемой "группы смерти", где в соцсетях подросткам дают опасные поручения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подростка на железнодорожных путях заметил прохожий и вызвал полицию. Копы выяснили, что парень уже не впервые выполнял задание группы - ранее он наносил себе порезы на теле. Теперь полиция разыскивает тех, кто причастен к группе.

Следователи открыли производство, из-за покушения на доведение до самоубийства. Также они просят родителей больше общаться с детьми, выстраивать дружеские отношения, а в случае подозрительного поведения подростков – обращаться к специалистам и в полицию.

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Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН